Martin Odegaard: "Bu şekilde kaybetmek çok acı"

Martin Odegaard, PSG'ye penaltılarla kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak bu sezonki başarıları hatırlayıp takım olarak daha güçlü dönme hedefinde olduklarını söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) penaltılarla yenilen İngiliz ekibi Arsenal'ın yıldız oyuncusu Martin Odegaard, acı bir yenilgi yaşadıklarını ve bunu hazmetmelerinin zor olacağını söyledi.

İngiliz temsilcisinin tecrübeli oyuncularından Odegaard, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yenilgiyi kabullenmenin zor olacağını aktaran Odegaard, "Bugün kazanmayı her şeyden çok istiyorduk. Harika bir başarı olan Premier Lig şampiyonluğunun ardından çok büyük bir fırsat daha yakalamıştık. Kupaya gerçekten çok yakın olduğumuzu hissettim. İlk golü bulduktan sonra ve maçın devamında oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşündüm. Topa daha çok sahip oldular ama çok fazla net pozisyon üretemediler. Sonunda iş penaltılara kaldı. Bu şekilde kaybetmek çok acı. Bu yüzden bunu hazmetmek gerçekten çok zor. Ancak bu sezon inanılmaz şeyler de başardık. Bu yüzden büyük resme odaklanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Martin Odegaard, Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini bu sezon dindirdiklerini hatırlatarak, "Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorduk. Bunu başaramadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabii ki Premier Lig şampiyonluğu muazzam bir başarı ama ikisini birden hedeflemiştik. Bu yüzden şu an hepimiz biraz buruk ve üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Norveçli futbolcu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kendilerini tebrik etmesiyle ilgili, "O tam bir beyefendi. Muhtemelen oradaki en deneyimli futbol insanlarından biri. Bu tarz finallerin her iki tarafında da bulundu. Dolayısıyla şu an neler hissettiğimizi ve nelerden geçtiğimizi çok iyi biliyor. Hem bir futbol adamı hem de bir insan olarak kendisine çok büyük saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Penaltı kaçıran takım arkadaşları Gabriel ve Eze'yi ayağa kaldıracaklarını dile getiren Odegaard, "Onları ayağa kaldırmak artık bizim görevimiz. Bu sezon bu takım için neler verdiklerini çok iyi biliyoruz. Onlar olmasaydı bugün burada olamazdık. Futbolun ve hayatın bir parçası da bu. Şimdi görevimiz onları ve geri kalan herkesi teselli edip ayağa kaldırmak. Gelecek sezon buraya çok daha güçlü döneceğimizden emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

