Declan Rice: "Kaybettiğimiz için darmadağın olduk"

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye penaltılarla kaybeden Arsenal'ın orta saha oyuncusu Declan Rice, mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ancak bu deneyimi gelecekte kupayı kazanmak için motivasyona dönüştüreceklerini söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltılarla mağlup olan Arsenal'da İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, karşılaşmanın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rice, Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmenin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Şu an hissettiğimiz en baskın duygu, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğimiz için darmadağın olmuş olmamız. Penaltı atışları bir piyango gibidir. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ve bu gece kaybeden taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

Bu sonucun takımı tanımlamadığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, sezon boyunca gösterdikleri performansla gurur duyduklarını dile getirdi.

"Bu sezon başından sonuna kadar 61. maçımızı geride bıraktık. Bu yüzden buraya kadar gelebilmiş olmakla gurur duyuyoruz. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Bu gece bunu da başarabilseydik çok daha özel olurdu ama kısmet değilmiş. Çok üzgünüz ama önümüze bakacağız."

Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın zaman ve tecrübe gerektirdiğini ifade eden Rice, yaşadıkları mağlubiyeti gelecekteki başarılar için motivasyona dönüştüreceklerini söyledi.

"İlk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için yıllarca bekleyen birçok dünya çapında oyuncu oldu. Bu işler böyledir. Bu gece kaybettik ama bu deneyimi geleceğe taşıyacağız. Sahada o kupayı kaldırdıklarını gördüğümüzde hissettiğimiz duyguları, gelecekte bu turnuvayı kazanmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanacağız. Çünkü biz de o başarıyı, o zaferi tatmak istiyoruz ve kesinlikle buraya geri döneceğiz."

Başarıların adım adım geldiğine dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in son yıllarda istikrarlı bir yükseliş içinde olduğunu belirtti.

"Arsenal'daki ilk sezonumda çeyrek finalde, ikinci sezonumda yarı finalde elenmiştik. Bu gece ise finalde kaybettik. Premier Lig'de de süreç benzerdi. İki yıl üst üste ikinci olduktan sonra şampiyonluğa ulaşmak inanılmazdı. O zaferin hissini tarif bile edemem. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde final kaybetmiş olsak da içimde buraya geri dönme ve o kupayı kaldırma arzusu var."

Rice, sözlerini takımın geleceğine olan inancını vurgulayarak tamamladı:

"Bu kulübü gelecekte çok heyecan verici günler bekliyor. Son birkaç yıldır sürekli yukarıya doğru ivmelenen bir grafik çiziyoruz. Lig şampiyonluğunun ardından önümüzdeki yıl bu turnuvada yeniden deneyeceğiz, hazır olacağız. Biz birbirine bağlı bir takımız ve savaşmaya devam edeceğiz."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
