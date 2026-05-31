Marquinhos: "Bize yolu gösteren bir teknik direktörümüz var"

Marquinhos, PSG'nin başarısını teknik direktör Luis Enrique'nin liderliğine bağlayarak, üst üste iki şampiyonluğun kulüp için tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 01:36 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 02:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) takım kaptanı Marquinhos, başarıyı teknik direktörleri Luis Enrique'ye bağladı.

Brezilyalı stoper, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir şeyi başardıklarını dile getiren tecrübeli stoper, "Arsenal'in çok güçlü ve çok sağlam bir takım olduğunu biliyorduk. Ancak bu maçın tüm anlarına ve tüm koşullarına hazırdık. Tatilden döndüğümüz ilk günden beri bizi hep ileriye doğru iten bir teknik direktörümüz var. Sürekli bu şampiyonluktan bahsediyordu. Bize yolu gösteren bir teknik direktörümüz ve hala çok genç olan, burada ve yıllar boyunca çok güzel şeyler yapabilecek oyuncularımız var." diye konuştu.

Elde ettikleri üst üste 2 şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Marquinhos, "Bir kez daha kalitemizi, mantalitemizi ve bu grubun gücünü gösterdik. Paris Saint-Germain'in hak ettiği şey de bu. Paris Saint-Germain gerçekten en üst seviyeyi, yukarıda olmayı hak ediyor. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımızı, ailemizi, bugün yine adeta çılgına dönen tüm Paris'i mutlu ettiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Elde ettikleri iki şampiyonluğu kıyaslayan Marquinhos, şunları kaydetti:

"Bu farklı bir tat. İlki çok duygu doluydu. İkincisi ise çok çok güzel ve ilkinden daha da zor. Benim için ilki çok özeldi. Yıllarca onun için çalışmıştık. Daha maç başlamadan sahada ağlamıştım. Bugün ise farklı bir maçtı, son ana kadar kazanıp kazanamayacağımızı bilmiyorduk. Gerçekten inanılmaz bir baskı vardı. Henüz tam olarak farkında değiliz, bu efsanelerde, tarihte kalacak. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, yaptığımız şeyin gerçekten çok güzel olduğunu göreceğiz."

 

