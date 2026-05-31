Joao Neves: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettik'

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu Joao Neves, üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını söyledi.



Neves, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şampiyon ünvanını korumalarının zor olduğunu belirten Neves, "Geçen yıl kaybetseydik sıfır Şampiyonlar Ligi ile devam edecektik. Bu yıl ise ünvanımızı korumak zorundaydık. Bu yüzden bu yıl kazanmak daha zordu. Harika bir maç çıkardık. Herkes yüzde 100'ünü verdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettik." dedi.



Üst üste 2 şampiyonlukla kulüp tarihine geçtiklerini vurgulayan Neves, "Bu Paris Saint-Germain'in iki yıl öncesinde hiç sahip olmadığı bir kupaydı. Geçen yıl ilkini kazandık. Şimdi de üst üste ikinciyi başardık. Bu, PSG tarihinde kalacak bir şey. Şu an yaşadıklarımız inanılmaz. Bu şekilde devam edeceğiz, aynısını veya daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



