 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

PSG, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı

Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten finalde penaltılarda Arsenal'ı 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

calendar 30 Mayıs 2026 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 02:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PSG, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarda İngiliz temsilcisi Arsenal'ı mağlup eden Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, kupasını aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final müsabakası, Fransız temsilcisi PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena'da yapıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran PSG, mutlu sona ulaşan takım oldu. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Fransız ekibi, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Final müsabakasının ardından Puskas Arena'da kupa töreni düzenlendi. Törende ikinci Arsenal futbolcularına madalyalarını, şampiyonluğa ulaşan PSG'ye ise madalya ve kupalarını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. Törende yer alan PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi, futbolcularını ve teknik direktör Luis Enrique'ye sarılarak kutladı.

Şampiyonluk seremonisinde PSG kaptanı Marquinhos, Ceferin'in elinden aldığı kupayı büyük bir sevinçle havaya kaldırdı. Marquinhos'a sonrasında takım arkadaşları, teknik ekip ve başkan El-Halifi de katıldı.

Futbolcular, daha sonra kupayı kendilerini desteklemek için gelen taraftarlara götürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.