Vitinha: "Biz dünyadaki en iyi takımız!"

Vitinha, Paris Saint-Germain'nin zorlu sezonu aşarak Avrupa'nın en iyi takımı olduklarını ve başarının arkasında Luis Enrique olduğunu söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 00:55 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 02:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu Vitinha, zorlu bir sezonu harika bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

Finalde maçın oyuncusu ödülünün sahibi olan Portekizli futbolcu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonun kendileri için inişli-çıkışlı olduğunu aktaran Vitinha, "Çılgın bir sezondu. Pek çok iniş çıkışın olduğu bir dönemdi. Bu sezona başlarken sahip olduğumuz azıcık tatil, dinlenme süresi ve yine sahip olduğumuz azıcık hazırlık dönemiyle bunlar öngörebildiğimiz şeylerdi. Sıkıntıların, sorunların, fiziksel aksiliklerin ve sakatlıkların olacağı belliydi. Buna hazırlıklıydık ama bunu idare etmek her zaman zordur. Bence çok ama çok iyi iş çıkardık. Pek çok önemli oyuncumuz olmadan birkaç maç oynamak zorunda kaldık ve buna rağmen kazanmayı, iyi sonuçlar almayı ve yolumuza devam etmeyi başardık. Bunu atlatamayabilirdik ama atlattık. Bu şekilde bitirmek, üst üste ikinci şampiyonluğu elde etmek bence bir rüya gibi. Başından sonuna kadar bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ve hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

Vitinha, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle ilgili, "O da hala çok uzak. Son 2 yılda yaptığımız gibi katetmemiz gereken inanılmaz bir yol var. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi keyif alma ve kutlama zamanı. Herkes bunu hak etti. Hepimiz inanılmaz bir iş çıkardık. Bizdeki daha fazlasını kazanma isteği, asla durmama arzusunun suçlusu Luis Enrique'dir. Umarım daha da fazlasını kazanmamız için bizi zorlamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Adının transferde İspanya ve İngiltere'nin büyük takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki büyük kulüplerin Paris Saint-Germain oyuncularını istemesi çok normal. Çünkü iki yıldır zirvedeyiz. Bu yüzden böyle şeylerin yaşanması ve ilginin olması gayet doğal. Normalde 'en iyisi biziz' demek ya da bunu dile getirmek pek hoş karşılanmaz ama bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki biz dünyadaki en iyi takımız, Avrupa'nın en iyisiyiz. Bu yüzden bu tarz yaklaşımların olması normal. Burada olmaktan, bu inanılmaz grupta oynamaktan büyük bir keyif alıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
