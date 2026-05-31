Milli tenisçi Yankı Erel, Gürcistan'daki turnuvada şampiyon oldu

Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Kutaisi Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde Ukraynalı Vadym Ursu'yu 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Gürcistan'ın Kutaisi kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 346 numarası Yankı ile klasmanın 471. basamağındaki Ursu karşılaştı.
Korttan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 12. tekler şampiyonluğunu kazandı.
Gürcistan'ın Kutaisi kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 346 numarası Yankı ile klasmanın 471. basamağındaki Ursu karşılaştı.
Korttan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 12. tekler şampiyonluğunu kazandı.