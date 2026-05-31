Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.



Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:



1 Haziran Pazartesi



20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes



2 Haziran Salı



20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji



3 Haziran Çarşamba



20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes



4 Haziran Perşembe



20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji



5 Haziran Cuma



20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko



6 Haziran Cumartesi



20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN



7 Haziran Pazar (Gerekirse)



20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko



8 Haziran Pazartesi (Gerekirse)



20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN



9 Haziran Salı (Gerekirse)



20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes



10 Haziran Çarşamba (Gerekirse)



20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji







