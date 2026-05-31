 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Nuno Mendes: "Bence bu takım ruhu sayesinde oldu"

Nuno Mendes, PSG'nin başarısının takım ruhundan geldiğini ve hedeflerinin hem kulüp başarılarını hem de 2026 Dünya Kupası'nı sürdürmek olduğunu söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 01:34 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 02:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuno Mendes: 'Bence bu takım ruhu sayesinde oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) Portekizli sol beki Nuno Mendes, elde ettikleri üst üste 2 şampiyonluğun takım ruhu sayesinde geldiğini vurguladı.

Mendes, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Mendes, "Geçen yılki ilk şampiyonluk inanılmazdı. İkincisi ise ondan daha da fazlası. Bu yüzden mutluyuz. Bence bu takım ruhu sayesinde oldu. Son ana kadar pes etmediğimizi düşünüyorum. Üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran çok az takım var. Bu yüzden çok mutluyuz, kendimizle gurur duyuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. PSG'de ve futbol dünyasında tarihe biraz daha geçmeye çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz." dedi.

Penaltıların sonucunun kestirilemeyeceğinden bahseden 23 yaşındaki futbolcu, kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Penaltılar her zaman zordur. Çünkü bu bir final, bir penaltı atışı kaybedip kaybetmeyeceğinizi, kazanıp kazanmayacağınızı belirleyebilir. Bence takım arkadaşlarım bana yardımcı olmak için oradaydı. Bu yüzden mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası'na odaklanacağını anlatarak, "Şu anda kafam Dünya Kupası'nda. Bu yüzden her şeyi yavaş yavaş ve iyi bir şekilde yapacağız. Dünya Kupası'na gideceğiz, ardından biraz tatil yapacağız ve geri döneceğiz. O andan itibaren sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, ligde ve katıldığımız tüm turnuvalarda iyi bir sezon geçirmeyi düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.