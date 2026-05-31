Nuno Mendes: 'Bence bu takım ruhu sayesinde oldu'

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) Portekizli sol beki Nuno Mendes, elde ettikleri üst üste 2 şampiyonluğun takım ruhu sayesinde geldiğini vurguladı.



Mendes, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Zor bir maç oynadıklarını belirten Mendes, "Geçen yılki ilk şampiyonluk inanılmazdı. İkincisi ise ondan daha da fazlası. Bu yüzden mutluyuz. Bence bu takım ruhu sayesinde oldu. Son ana kadar pes etmediğimizi düşünüyorum. Üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran çok az takım var. Bu yüzden çok mutluyuz, kendimizle gurur duyuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. PSG'de ve futbol dünyasında tarihe biraz daha geçmeye çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz." dedi.



Penaltıların sonucunun kestirilemeyeceğinden bahseden 23 yaşındaki futbolcu, kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Penaltılar her zaman zordur. Çünkü bu bir final, bir penaltı atışı kaybedip kaybetmeyeceğinizi, kazanıp kazanmayacağınızı belirleyebilir. Bence takım arkadaşlarım bana yardımcı olmak için oradaydı. Bu yüzden mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Genç futbolcu, şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası'na odaklanacağını anlatarak, "Şu anda kafam Dünya Kupası'nda. Bu yüzden her şeyi yavaş yavaş ve iyi bir şekilde yapacağız. Dünya Kupası'na gideceğiz, ardından biraz tatil yapacağız ve geri döneceğiz. O andan itibaren sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, ligde ve katıldığımız tüm turnuvalarda iyi bir sezon geçirmeyi düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.



