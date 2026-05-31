Menemen FK'da Onur'un yeni durağı Bingölspor

Onur Akdeniz, Menemen FK ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 12 Bingölspor ile anlaşarak kariyerine Bingöl ekibinde devam etme kararı aldı.

calendar 31 Mayıs 2026 13:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'yle sözleşmesi sona eren stoper Onur Akdeniz transferde 12 Bingölspor'la anlaştı.

Son 3 sezondur forma giydiği sarı-lacivertlilere resmen veda eden 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Bingöl ekibi oldu.

Onur Akdeniz, Menemen FK'da 2023-24 sezonunda 35, 2024-25 sezonunda 33 maça çıkmış, geçen sezon da ilk yarıda 6 maçta forma giydikten sonra süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

