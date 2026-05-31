Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest!

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezona damga vuran kaleci Uğurcan Çakır'a büyük jest yapıldı.
Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro rekor bonservisle transfer edilen ve performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı eldiven mükafatını aldı.
YENİ MAAŞI 200 MİLYON TL
Sarı-kırmızılı takıma gelirken para konuşmayan ve 110 milyon liraya imza atan Uğurcan'ın yeni sezon için belirlenen 120 milyon liralık (2.245 milyon Euro) ücreti 200 milyona (3.75 milyon Euro) çıkarıldı.
30 yaşındaki file bekçisinin böylece takımda iyi para kazanan diğer yerli futbolcularla aynı seviyeye çıkarıldığı belirtildi.
TAKIM KAPTANLARINDAN OLACAK
Cim-Bom'da hem performansı hem de karakteri ile dikkat çeken ve örnek gösterilen Uğurcan Çakır'ın takım kaptanlarının arasına katılması da planlanıyor.
TEKLİFLERE KAPALI
Ligdeki performansının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde ve A Milli Takım formasıyla iyi bir görüntü sergileyen deneyimli kaleciye gelebilecek tekliflerin ise kesinlikle değerlendirilmemesi kararı alındı.
Galatasaray'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan'ın da tüm tekliflere kapalı olduğu aktarıldı.
