Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest!

Galatasaray'a gelirken para konuşmayan Uğurcan Çakır jestinin karşılığını aldı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli kalecinin yeni sezon için 120 milyon lira olarak belirlenen yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı

calendar 31 Mayıs 2026 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 13:02
Haber: Milliyet
Galatasaray'da geride bıraktığımız sezona damga vuran kaleci Uğurcan Çakır'a büyük jest yapıldı.

Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro rekor bonservisle transfer edilen ve performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı eldiven mükafatını aldı.

YENİ MAAŞI 200 MİLYON TL

Sarı-kırmızılı takıma gelirken para konuşmayan ve 110 milyon liraya imza atan Uğurcan'ın yeni sezon için belirlenen 120 milyon liralık (2.245 milyon Euro) ücreti 200 milyona (3.75 milyon Euro) çıkarıldı.

30 yaşındaki file bekçisinin böylece takımda iyi para kazanan diğer yerli futbolcularla aynı seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

TAKIM KAPTANLARINDAN OLACAK

Cim-Bom'da hem performansı hem de karakteri ile dikkat çeken ve örnek gösterilen Uğurcan Çakır'ın takım kaptanlarının arasına katılması da planlanıyor.

TEKLİFLERE KAPALI

Ligdeki performansının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde ve A Milli Takım formasıyla iyi bir görüntü sergileyen deneyimli kaleciye gelebilecek tekliflerin ise kesinlikle değerlendirilmemesi kararı alındı.

Galatasaray'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan'ın da tüm tekliflere kapalı olduğu aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
