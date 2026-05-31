Ismail Jakobs ile yola devam

Savunmada yeniliğe gitmeye hazırlanan Galatasaray'da sol beke dokunulmayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda başarılı bir performans sergileyen İsmail Jakobs ile devam edilecek.

31 Mayıs 2026 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi savunma hattında değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da sol bek bölgesi için mevcut plan korunuyor.

Sarı-kırmızılılarda stoper ve savunma rotasyonu için transfer çalışmaları sürerken, sol bek hattında İsmail Jakobs'un takımda kalması bekleniyor.

Geride kalan sezonda özellikle Avrupa maçlarında görev aldığı bölgedeki enerjisi, fizik gücü ve savunma katkısıyla dikkat çeken Senegalli oyuncu için şu aşamada ayrılık planı bulunmuyor.

REKABET DEVAM EDECEK

Galatasaray teknik heyetinin, yeni sezonda sol bekte İsmail Jakobs ve Eren Elmalı arasında güçlü bir forma rekabeti oluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, savunmada yapılacak olası takviyelere rağmen sol bek bölgesinde radikal bir değişiklik düşünmüyor. Bu nedenle Jakobs'un elden çıkarılması beklenmezken, oyuncunun kamp dönemindeki performansı da yeni sezon planlamasında belirleyici olacak.

RAKAMLARLA JAKOBS

İsmail Jakobs, 2025/26 Süper Lig sezonunda Galatasaray formasıyla 1.299 dakika sahada kaldı; 0 gol, 1 asist, 12 yaratılan şans, 27 top kapma, 59 top kazanma ve 54 uzaklaştırma istatistikleriyle oynadı.

Jakobs, 2025/26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 12 maçta 872 dakika süre aldı, 18 top kapma ve 47 top kazanma istatistikleri yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
