Ismail Jakobs ile yola devam

Yeni sezon öncesi savunma hattında değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da sol bek bölgesi için mevcut plan korunuyor.
Sarı-kırmızılılarda stoper ve savunma rotasyonu için transfer çalışmaları sürerken, sol bek hattında İsmail Jakobs'un takımda kalması bekleniyor.
Geride kalan sezonda özellikle Avrupa maçlarında görev aldığı bölgedeki enerjisi, fizik gücü ve savunma katkısıyla dikkat çeken Senegalli oyuncu için şu aşamada ayrılık planı bulunmuyor.
REKABET DEVAM EDECEK
Galatasaray teknik heyetinin, yeni sezonda sol bekte İsmail Jakobs ve Eren Elmalı arasında güçlü bir forma rekabeti oluşturmayı hedeflediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, savunmada yapılacak olası takviyelere rağmen sol bek bölgesinde radikal bir değişiklik düşünmüyor. Bu nedenle Jakobs'un elden çıkarılması beklenmezken, oyuncunun kamp dönemindeki performansı da yeni sezon planlamasında belirleyici olacak.
RAKAMLARLA JAKOBS
İsmail Jakobs, 2025/26 Süper Lig sezonunda Galatasaray formasıyla 1.299 dakika sahada kaldı; 0 gol, 1 asist, 12 yaratılan şans, 27 top kapma, 59 top kazanma ve 54 uzaklaştırma istatistikleriyle oynadı.
Jakobs, 2025/26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 12 maçta 872 dakika süre aldı, 18 top kapma ve 47 top kazanma istatistikleri yakaladı.
