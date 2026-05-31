Beşiktaş, Harry Wilson'ın peşinde!

Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcunun mali şartlarını araştırırken Premier Lig ekiplerinin ilgisi transferde rekabeti artırıyor.

calendar 31 Mayıs 2026 10:42
Beşiktaş, transfer konusunda rotasını ağırlıklı olarak İngiltere'ye çevirmiş durumda.

Yeni sezon için mutlaka kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fulham'la sözleşmesi sona eren Harry Wilson'u listesine dahil etti.

Ancak oyuncunun özellikle Premier Lig'den taliplilerinin olması Kartal'ın işini zorlaştırıyor. Fulham'ın oyuncuyla yeni mukavele yapmak istediği, ayrıca Everton'ın da devrede olduğu belirtildi.

YÖNETİM FİYAT ARAŞTIRMASI YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre; 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun taleplerini araştıran Beşiktaşlı kurmayların, kendi bütçelerine uyması halinde resmi adım atmayı planlandığı öğrenildi. Oyuncunun ise gelen teklifleri değerlendirmeyi ve kendisine en uygun olanını seçmeyi düşündüğü belirtildi.

PERFORMANSI

Wilson, 2021 yılında 14 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer olduğu Fulham'da başarılı dönem geçirdi. Bu sezon 41 maçta sahaya çıktı. 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

25 MİLYON EUROLUK DEĞER

Harry Wilson'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
