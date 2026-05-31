 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray'a genç Osimhen: Ilenikhena

Galatasaray, scout ekibinin olumlu rapor verdiği, Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği 19 yaşındaki santrfor George Ilenikhena için Suudi Al Ittihad'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 31 Mayıs 2026 09:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a genç Osimhen: Ilenikhena
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna ikinci bir Osimhen'i katabilir.

Sarı-Kırmızılılar'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı golcü George Ilenikhena'yı gündemine aldığı öğrenildi.

OKAN BURUK BU TRANSFERİ İSTİYOR

Genç golcü için scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da 1.85'lik yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından yönetimin ilerleyen günlerde hem Suudi ekibi hem de oyuncunun menajeriyle temas kurup resmi teklif yapması bekleniyor.

FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

Bu sezon forma giydiği 26 maçta 607 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü fileleri 4 kez havalandırdı. Fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken genç forvetin Körfez ekibiyle olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

Cimbom, Osimhen'in arkasını kendisine benzeyen genç bir oyuncuyla güçlendirip kulübeyi sağlama almayı hedefliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.