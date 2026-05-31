Juventus'un Galatasaray'dan talebi: 40 milyon Euro!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Fransız orta sahası Khephren Thuram için Sarı-Kırmızılılar'dan 40 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.
Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri olan Thuram için yapacağı görüşmelerin kolay geçmesinin beklenmediği detayı da yer aldı.
BU SEZON 45 MAÇTA 9 GOL KATKISI
Juventus, 25 yaşındaki orta sahayı 2024 yazında Nice'ten 20.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
Thuram bu sezon 45 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.
