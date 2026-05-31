Juventus'un Galatasaray'dan talebi: 40 milyon Euro!

İtalyan basını Juventus'un Khephren Thuram için Galatasaray'dan 40 milyon euro istediğini öne sürdü.

calendar 31 Mayıs 2026 10:07
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Fransız orta sahası Khephren Thuram için Sarı-Kırmızılılar'dan 40 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.

Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri olan Thuram için yapacağı görüşmelerin kolay geçmesinin beklenmediği detayı da yer aldı.

BU SEZON 45 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Juventus, 25 yaşındaki orta sahayı 2024 yazında Nice'ten 20.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Thuram bu sezon 45 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
