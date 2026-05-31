Fenerbahçe'den John Stones sürprizi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isterken, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı John Stones'u gözüne kestirdi.



Mavilerden ayrılacak olan 32 yaşındaki oyuncu için iki başkan adayının da nabız yokladığı ortaya çıktı.



Hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesi, tecrübeli stoperin menajerinden randevu talep etti. Seçim öncesinde Stones'la görüşülecek, talepleri dinlenecek ve teklif yapılacak.



13 MİLYON EURO MAAŞ



Sarı-lacivertliler, her ne kadar Stones için istekli olsa da bu transferde rakipleri oldukça fazla.



İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Alman devi Bayern Münih'in yanı sıra; Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus da 32 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.



Ancak 13 milyon euroluk maaşı bu takımların ödemek istemediği de ifade ediliyor. F.Bahçe'nin Stones'a aynı maaşı önereceği de gelen iddialar arasında.



CİTY'DE 10 SEZON OYNADI



Futbola Barnsley altyapısında başlayan Jhon Stones, 2013'te Everton'a 3.5 milyon euroya gitti.



Yıldız oyuncu, 3 sezon sonra ise 55.6 milyon euroya Manchester City'nin yolunu tuttu. 10 sezon boyunca mavilerin formasını giyen Stones, 19 kupa kazandı.



PEP'LE BİRLİKTE VEDA ETTİ



Premier Lig'in son haftasındaki Aston Villa maçıyla birlikte John Stones, Manchester City'ye veda etti.



Aynı maçta Pep Guardiola da City'den ayrıldı. İspanyol teknik adamla birlikte aynı anda Mavilere gelen İngiliz oyuncu, aynı anda veda etmiş oldu.



