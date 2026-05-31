Fenerbahçe'den John Stones sürprizi!

Fenerbahçe, savunmaya dünya çapında bir yıldız eklemek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın, Manchester City'den ayrılan John Stones'un menajeriyle temas kurduğu ve İngiliz stopere teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

calendar 31 Mayıs 2026 09:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isterken, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı John Stones'u gözüne kestirdi.

Mavilerden ayrılacak olan 32 yaşındaki oyuncu için iki başkan adayının da nabız yokladığı ortaya çıktı.

Hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesi, tecrübeli stoperin menajerinden randevu talep etti. Seçim öncesinde Stones'la görüşülecek, talepleri dinlenecek ve teklif yapılacak.

13 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertliler, her ne kadar Stones için istekli olsa da bu transferde rakipleri oldukça fazla.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Alman devi Bayern Münih'in yanı sıra; Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus da 32 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

Ancak 13 milyon euroluk maaşı bu takımların ödemek istemediği de ifade ediliyor. F.Bahçe'nin Stones'a aynı maaşı önereceği de gelen iddialar arasında.

CİTY'DE 10 SEZON OYNADI

Futbola Barnsley altyapısında başlayan Jhon Stones, 2013'te Everton'a 3.5 milyon euroya gitti.

Yıldız oyuncu, 3 sezon sonra ise 55.6 milyon euroya Manchester City'nin yolunu tuttu. 10 sezon boyunca mavilerin formasını giyen Stones, 19 kupa kazandı.

PEP'LE BİRLİKTE VEDA ETTİ

Premier Lig'in son haftasındaki Aston Villa maçıyla birlikte John Stones, Manchester City'ye veda etti.

Aynı maçta Pep Guardiola da City'den ayrıldı. İspanyol teknik adamla birlikte aynı anda Mavilere gelen İngiliz oyuncu, aynı anda veda etmiş oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
