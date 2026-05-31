Galatasaray'ın Barış Alper planı hazır!

Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılan Barış Alper Yılmaz'dan en az 40 milyon Euro gelir bekleyen sarı-kırmızılılar, yerine Napoli'ye dönen Noa Lang ile Midtjylland'dan Aral Şimşir'i takip ediyor

calendar 31 Mayıs 2026 09:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Geçen yaz Suudi Arabistan'ın kapısından dönen ve 12 gol-14 asistle sezona damgasını vurarak üst üste 4. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, takımın en gözde isimlerinden biri...

Galatasaray yönetiminin Avrupa'yı düşünerek NEOM'a satmadığı milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını yaptı ve sonunda İngiltere ile İtalya'daki kulüplerin dikkatini çekti. A Milli Takım'da Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan 2000 doğumlu yıldız futbolcuya turnuva sonrasında tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Barış Alper'in 40-50 milyon Euro aralığında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılılar, sol açık bölgesi için arayışlara başladı.

NOA LANG DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Napoli'ye dönen Noa Lang'ın durumu takip ediliyor. Hollandalı yıldız, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Midtjylland formasıyla 54 maça çıkan, 12 gol-21 asistlik performans sergileyen Aral Şimşir de Aslan'ın radarına takıldı. 23 yaşındaki milli oyuncu için Danimarka ekibinin belirleyeceği bonservis bedeli merak konusu.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a 2.1 milyon Euro'ya transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 205 karşılaşmada 37 gol, 36 asist üretti. 10 bin 472 dakika sahada kalan milli futbolcunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
