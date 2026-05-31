Beşiktaş için Oliver Glasner iddiası!

Filipe Luis, Carlos Vicens ve Razvan Lucescu gibi isimlerle temasa geçen Beşiktaş'ın asıl hedefinin Crystal Palace'tan ayrılan Oliver Glasner olduğu ortaya çıktı.

calendar 31 Mayıs 2026 10:54
Fotoğraf: Imago
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş Filipe Luis, Razvan Lucescu ve Carlos Vicens gibi isimlerle anlaşma sağlayamamasının ardından rotasını Oliver Glasner'e çevirdi.

Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Avusturyalı teknik adamın, yaklaşık 2.5 yıldır görev yaptığı Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

BEŞİKTAŞ BİTİRMEK ÜZERE

Sözcü gazetesinin haberine göre; Oliver Glasner ile görüşmelerini gizlilik içinde yürüten Beşiktaş'ın, 51 yaşındaki teknik adamın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Başkan Serdal Adalı ve ekibinin Glasner ile pazarlık masasına oturduğu ve 5 milyon euro maaş önerilen tecrübeli hocaya 2+1 yıllık sözleşme sunulduğu öne sürüldü.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Haber detayında, tarafların prensipte anlaştığı kaydedildi ve Milan'ın da ilgilendiği Glasner'in son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Beşiktaş'ın başına geçmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtidi. 


 

