Dursun Özbek'ten Icardi'ye taviz yok!

Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Mauro Icardi'den henüz bir cevap gelmedi.
Japonya tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndüğü belirtilen Arjantinli golcünün yönetimden teklifini artırmasını beklediği ancak sarı-kırmızılı yetkililerin ekstra bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.
Icardi, 4 milyon Euro maaş içeren 1 artı 1 yıllık teklifi kabul etmemesi halinde takımdan ayrılacak.
94 DAKİKADA BİR KATKISI VAR!
Japonya'da tatilini sürdüren İcardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.
