Dursun Özbek'ten Icardi'ye taviz yok!

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'ye sunduğu tekliften daha fazlasını önermeyecek.

calendar 31 Mayıs 2026 11:30
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Mauro Icardi'den henüz bir cevap gelmedi.

Japonya tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndüğü belirtilen Arjantinli golcünün yönetimden teklifini artırmasını beklediği ancak sarı-kırmızılı yetkililerin ekstra bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

Icardi, 4 milyon Euro maaş içeren 1 artı 1 yıllık teklifi kabul etmemesi halinde takımdan ayrılacak.

94 DAKİKADA BİR KATKISI VAR!

Japonya'da tatilini sürdüren İcardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
