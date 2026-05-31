Galatasaray'dan fırsat takibi: Anguissa

calendar 31 Mayıs 2026 12:24
Haber: Fanatik
Galatasaray'da transfer gündeminin üst sıralarında yer alan isimlerden biri bir kez daha Frank Anguissa oldu.

Daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesine giren Kamerunlu yıldızın, Napoli'den ayrılma ihtimali yeniden konuşulurken, transferde dikkat çekici bir senaryo ortaya çıktı.

Napoli böyle istedi

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Napoli, savunma hattı için Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu yakından takip ediyor. Serie A ekibinin, Fildişili savunmacıyı kadrosuna katmak için çeşitli formüller üzerinde çalıştığı ve bu süreçte Frank Anguissa'nın takasta kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrılık ihtimali yüksek

Galatasaray Yönetimi, Anguissa'yı uzun süredir izliyor. Napoli ile sözleşme konusunda zaman zaman belirsizlik yaşayan tecrübeli orta saha, daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın radarına girmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Son haftalarda ise oyuncunun yeniden ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın dosyayı yeniden açtığı belirtiliyor.

Buruk'un listesinde

Okan Buruk'un orta sahada fizik gücü yüksek, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu istediği bilinirken, Anguissa'nın profili bu arayışa oldukça uygun görülüyor. Hem savunma katkısı hem de top taşıma becerisiyle öne çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın alternatif orta saha adayları arasında önemli bir yerde bulunuyor.

