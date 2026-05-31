Muğlaspor'da belirsizlik sürüyor

Muğlaspor'da 5 Haziran'daki kongre öncesi yönetim ve bütçe belirsizliği sürerken, yeni sezon planlaması ve teknik direktör Mustafa Sarıgül'ün geleceği de netlik kazanmadı.

calendar 31 Mayıs 2026 13:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Son 3 yılda üst üste 3 şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig'den 1'inci Lig'e yükselmeyi başaran Muğlaspor'da 5 Haziran'da yapılacak kongre öncesi kulüpteki belirsizlik devam ediyor.

Başkanlığı döneminde takımı 3 yılda 1'inci Lig'e taşıyan Menaf Kıyanç'ın kentten destek göremedikleri için aday olmayacağını açıkladığı yeşil-beyazlılarda seçime 5 gün kala düğüm çözülmedi. Yeni sezonda 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez kadrosuna yabancı transfer de yapacak Muğlaspor bütçe ile yönetim krizi henüz aşılmadığı için iç ve dış transferde adım atmadı.

Geçen sezon son haftalarda Besim Durmuş'un yerine göreve gelerek takımı play-off'tan 1'inci Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Sarıgül'e de Erzincanspor'un talip olduğu öğrenildi. Muğlaspor'da hafta başında Muğla Valisi İdris Akbıyık öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve kentin ileri gelenleri ile kulüp başkanı Menaf Kıyanç'ın toplantı yapması bekleniyor. Yeşil-beyazlılarda yönetim düğümü bu zirvenin ardından çözülecek.

 

