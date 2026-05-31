Aziz Yıldırım'dan transfer ve Alex de Souza açıklaması

Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde güçlü bir kadro kuracaklarını, iki santrforla prensip anlaşmasına vardıklarını ve Fenerbahçe'yi yeniden şampiyonluk ve Şampiyonluk hedeflerine taşıyacaklarını açıkladı.

calendar 31 Mayıs 2026 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 santraforla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki bir otelde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığı" durdurabilmek adına kendisi ve arkadaşlarının görevi devralmaya hazır olduklarını söyledi.

Seçilirlerse Fenerbahçe'deki her şeyin 1998'deki gibi olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunun için de hepimizin kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırarak birlik ve beraberlik içerisinde, Samandıra'da önce futbolculardan başlayarak Fenerbahçeli ruhunu orada yaratıp, sonra stada taşıyarak bütün tribünlerde bu ruhun yeniden canlanmasını sağlayarak, camiaya bunu aşılayarak, camianın bunu kabullenmesiyle hep beraber bu sene inşallah istediğimiz şampiyonluğu, seçilirsek söz veriyorum yerine getireceğiz." diye konuştu.

Avrupa'da oynamayı ve Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemeyi özlediklerini anlatan Yıldırım, bunun için bütün hazırlıkları, 5-10 yıllık vizyon programlarını hazırlayacaklarını dile getirdi.

"GÜÇLÜ BİR LİDERİNİZ VAR, RAHAT OLUN!"

Yıldırım, "Güçlü bir lideriniz var. Rahat olun. İyi bir takım kuracağız. Yıldız oyuncu, şu oyuncu meselesi yok. Önce iyi bir takım olması lazım. Geri pas yapmayan, ileriye oynayan bir takım yapacağız. Rahat olun." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR BİR TAKIM YARATACAĞIZ"

Bir taraftarın, "Son dönemde ligde ve Avrupa'da elle tutulur başarı elde edemedik. Sizin bunu değiştirmenizi istiyoruz." şeklindeki söylemi üzerine Yıldırım, "Biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım yaratacağız. Onunla Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"2 SANTRFORU BU HAFTA VEYA ÖBÜR HAFTA AÇIKLARIZ"

Yıldırım, eksikleri görüp gerekli takviyelerle futbol takımının daha iyi duruma gelebileceğini anlattı.

"2 santrforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık, onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular." diyen Yıldırım, "2'siyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"20-25 HAZİRAN'A KADAR HER ŞEYİ BİTİRMİŞ OLURUZ"

Yerli oyuncu da baktıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Uygun olursa yerli oyuncu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de benim zamanım da dahil bunu ilk defa yapmış olacağız. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma durumu olabilir, bunu da belirtmiş olayım."

ALEX DE SOUZA CEVABI

Bir taraftarın, "Alex'in Fenerbahçe'de geleceği olabilir mi?" sorusuna ilişkin Yıldırım, "Gerekirse, bizim bir problemimiz yok. Gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle." dedi.  

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
