Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran iddia!

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynayacakları hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmayan Victor Osimhen'le ilgili olay bir açıklama yaptı.

calendar 31 Mayıs 2026 14:09
Haber: Sporx.com dış haberler
Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.

Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

"OSIMHEN KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
