Beşiktaş'tan Chermiti takibi!

Potansiyeli yüksek forvet arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Avrupa futbolunun gelecek vaat eden golcüleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Portekizli Youssef Chermiti'yi transfer listesine ekledi.

calendar 31 Mayıs 2026 11:44 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 11:45
Haber: Sabah
Beşiktaş önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

Forvet bölgesinde Hyeun- Gyu Oh'un yanına 'nokta atışı' takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim rotayı İskoçya'ya çevirdi. Güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve gelişime açık yapısıyla beğeni toplayan ve Glasgow Rangers'ta forma giyen 21 yaşındaki Youssef Chermiti'nin transfer listesine dahil edildiği öne sürüldü.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Genç forvetin durumunu yakından takip eden Serdal Adalı yönetiminin transferi kiralama formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi. Everton'ın 2023'te 12.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Sporting Lizbon'dan kadrosuna dahil ettiği Portekizli golcünün Premier Lig serüveni beklediği gibi geçmemiş ve fazla forma şansı bulamamıştı. Siyah-beyazlıların geçen sezon Rangers'ın 8.6 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı golcü için İskoç ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

20 GOLLÜK KATKI YAPTI

15 milyon Euro piyasa değeri olan ve Glasgow Rangers'la sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Chermiti, 'skorer' kimliğiyle Premiership'e (İskoçya Ligi) damga vurdu. 25 maçta forma şansı bulan 22 yaşındaki forvet, 11 golve 3 asistlik performans sergiledi. Diğer kulvarlar dahil olduğunda 41 maçta süre alan Chermiti, toplamda 15 gol ve 5 asistle 20 gole katkı yaptı.

HAVADAN ÇOK ETKİLİ

Portekizli golcü, 1.92'lik boyunun verdiği fizik avantajıyla hava toplarında oldukça etkili. Kornerlerde takımının en büyük kozu haline gelebiliyor. Gelecek vaat eden ve gelişime açık bir forvet olan 22 yaşındaki futbolcunun yakın mesafeden topu ağlara gönderme oranı oldukça yüksek. Chermiti ayrıca üçüncü bölgede baskı uygulayan takımlar için ideal bir forvet.

F.BAHÇE DE İSTEDİ

Tunusasıllı Portekizli golcüyü ara transfer döneminde ezeli rakip Fenerbahçe de istemişti. Sarı-lacivertli kulübün 15 milyon Euro'luk teklifini İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers geri çevirmişti. Beşiktaş kiralama formülüyle transferi gerçekleştirmek istiyor. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
