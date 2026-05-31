Güçlendirilmiş Okan Buruk formülü!

Aslan'da keyifler yerinde ve yeni başarılar için kollar sıvanmış durumda...
Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetimi önemli bir hamleye de imza atacak.
KÖPRÜ GÖREVİ YAPACAK
Buruk'un tercihleri, görüşleri doğrultusunda teknik ekibine yeni takviyeler yapılacak.
Mevcut yardımcısı İrfan Saraloğlu göreve devam ederken Buruk'un ekibi güçlendirilecek. Futbolcularla köprü vazifesi görmesi adına düşünülen isimlerin başında Dries Mertens geliyor.
BÜYÜK YARDIMCI MERTENS
Ailesiyle beraber İstanbul'u çok seven ve tatillerde bile sarı kırmızılı formayı sırtından çıkarmayan Mertens'in teknik - taktik bilgisi ile de Okan Buruk'un ekibini hem iletişim hem de antrene olarak güçlendireceği görüşü ağırlıkta.
TEKNİK EKİBE 2-3 TAKVİYE
Hafta içinde yönetim tecrübeli teknik adam ile yapacağı zirvede sadece transfer, kadro planlaması değil aynı zamanda teknik ekiple alakalı da görüşleri, tercihleri alternatifli olarak alınacak.
Buruk'un isteklerine göre teknik ekibe en az 2-3 takviye yapılması ve sezon boyunca birçok kulvarda mücadele verildiği için yükünün aza indirilmesi planlanıyor.
