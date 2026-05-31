Güçlendirilmiş Okan Buruk formülü!

Galatasaray yönetimi, rekora giden Buruk'u yeni yardımcılarla destekleyecek. Bu isimlerin başında da kulüple iyi ilişkilere sahip Mertens geliyor. 2-3 takviye daha yolda...

calendar 31 Mayıs 2026 11:58
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Aslan'da keyifler yerinde ve yeni başarılar için kollar sıvanmış durumda...

Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetimi önemli bir hamleye de imza atacak.

KÖPRÜ GÖREVİ YAPACAK

Buruk'un tercihleri, görüşleri doğrultusunda teknik ekibine yeni takviyeler yapılacak.

Mevcut yardımcısı İrfan Saraloğlu göreve devam ederken Buruk'un ekibi güçlendirilecek. Futbolcularla köprü vazifesi görmesi adına düşünülen isimlerin başında Dries Mertens geliyor.

BÜYÜK YARDIMCI MERTENS

Ailesiyle beraber İstanbul'u çok seven ve tatillerde bile sarı kırmızılı formayı sırtından çıkarmayan Mertens'in teknik - taktik bilgisi ile de Okan Buruk'un ekibini hem iletişim hem de antrene olarak güçlendireceği görüşü ağırlıkta.

TEKNİK EKİBE 2-3 TAKVİYE

Hafta içinde yönetim tecrübeli teknik adam ile yapacağı zirvede sadece transfer, kadro planlaması değil aynı zamanda teknik ekiple alakalı da görüşleri, tercihleri alternatifli olarak alınacak.

Buruk'un isteklerine göre teknik ekibe en az 2-3 takviye yapılması ve sezon boyunca birçok kulvarda mücadele verildiği için yükünün aza indirilmesi planlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
