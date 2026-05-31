Premier Lig'in gözü Galatasaray'da

Sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük başarısı ile Avrupa'nın dikkatini çekerek kapatan Galatasaray, ait olduğu yere damgasını vurdu.
Sarı-kırmızılılar son 16 turunda ilk maçı Liverpool'a karşı 1-0 kazanmasına karşın elenirken, bu başarı, Avrupa devlerinin gözünü de oyuncuların üzerine dikti.
Özellikle dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de birçok takım sarı-kırmızılı takımın oyuncularıyla ilgileniyor.
OSIMHEN SATILIK DEĞİL
Avrupa Ligi şampiyonu olan Aston Villa, yaklaşık 35 milyon euro karşılığında Sara ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Sallai'nin ismi Nottingham Forest, Tottenham ve Liverpool ile anılırken, Barış ise Arsenal'in radarına girmiş durumda...
Osimhen ise Manchester City dışındaki büyük kulüplerin ilgisine maruz kalıyor. Yönetim ise Osimhen ve Barış Alper'i takımda tutma konusunda çok istekli. Ancak oyuncular gitmek isterse, astronomik bonservis bedelleri talep edilecek.
Sarı-kırmızılılar son 16 turunda ilk maçı Liverpool'a karşı 1-0 kazanmasına karşın elenirken, bu başarı, Avrupa devlerinin gözünü de oyuncuların üzerine dikti.
Özellikle dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de birçok takım sarı-kırmızılı takımın oyuncularıyla ilgileniyor.
OSIMHEN SATILIK DEĞİL
Avrupa Ligi şampiyonu olan Aston Villa, yaklaşık 35 milyon euro karşılığında Sara ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Sallai'nin ismi Nottingham Forest, Tottenham ve Liverpool ile anılırken, Barış ise Arsenal'in radarına girmiş durumda...
Osimhen ise Manchester City dışındaki büyük kulüplerin ilgisine maruz kalıyor. Yönetim ise Osimhen ve Barış Alper'i takımda tutma konusunda çok istekli. Ancak oyuncular gitmek isterse, astronomik bonservis bedelleri talep edilecek.