Premier Lig'in gözü Galatasaray'da

Galatasaray'ın yıldızlarına dünyanın en büyük liginden müthiş bir ilgi var. Sarı büyük ölçüde Aston Villa ile anlaşırken, Sallai, Barış ve Osimhen de devlerin kıskacında...

calendar 31 Mayıs 2026 11:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük başarısı ile Avrupa'nın dikkatini çekerek kapatan Galatasaray, ait olduğu yere damgasını vurdu.

Sarı-kırmızılılar son 16 turunda ilk maçı Liverpool'a karşı 1-0 kazanmasına karşın elenirken, bu başarı, Avrupa devlerinin gözünü de oyuncuların üzerine dikti.

Özellikle dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de birçok takım sarı-kırmızılı takımın oyuncularıyla ilgileniyor.

OSIMHEN SATILIK DEĞİL

Avrupa Ligi şampiyonu olan Aston Villa, yaklaşık 35 milyon euro karşılığında Sara ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Sallai'nin ismi Nottingham Forest, Tottenham ve Liverpool ile anılırken, Barış ise Arsenal'in radarına girmiş durumda...

Osimhen ise Manchester City dışındaki büyük kulüplerin ilgisine maruz kalıyor. Yönetim ise Osimhen ve Barış Alper'i takımda tutma konusunda çok istekli. Ancak oyuncular gitmek isterse, astronomik bonservis bedelleri talep edilecek.

Puan Durumu
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
