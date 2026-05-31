Hakan Safi, Antonio Conte'yle anlaştı iddiası

Hakan Safi'nin teknik direktörlük görevi için Napoli'den ayrılan Antonio Conte'yle anlaşma sağladığı ve seçimi kazanması halinde İtalyan teknik direktörün göreve başlayacağı öne sürüldü.

calendar 31 Mayıs 2026 11:13
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer, teknik direktör ve kadro planlamasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Önceki günlerde İstanbul'da Paolo Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi'nin Macaristan'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan teknik direktör konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

CONTE'YLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hakan Safi, Napoli'den ayrılan teknik direktör Antonio Conte'yle anlaşma sağladı.

Haberde, Maldini'nin yapılan görüşmelerde önemli bir katkı sağladığı ve Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı aktarıldı.

Ek olarak, Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Safi ve Maldini'nin transfer edilecek oyuncular ve Antonio Conte hakkında da görüştüğü belirtildi.

ANTONIO CONTE'NİN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Arezzo takımında başlayan Antonio Conte sonrasında sırasıyla Bari, Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham'da çalıştı. 2024 yazında Napoli'ye imza atan deneyimli teknik direktör, geçtiğimiz yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
