Galatasaray'da kritik transfer zirvesi

Hafta başında Galatasaray'ın transfer komitesi yeniden toplanacak. Bu toplantıdan sonra Galatasaray'ın hızlı şekilde transferde harekete geçmesi ve somut adımlar atması bekleniyor.

calendar 31 Mayıs 2026 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:50
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması için kritik hafta başlıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte transfer komitesinin hafta başında yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Toplantının ardından yönetimin transfer çalışmalarında hızlanması ve listede yer alan isimlerle ilgili daha somut hamleler yapması bekleniyor.

MASADA TRANSFER PLANI VAR

Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler için çalışmalar sürerken, yönetim de maliyet ve oyuncu profilleri üzerinden değerlendirmelerini sürdürüyor.

Hafta başında yapılacak toplantı, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

ÖZBEK, KAVUKCU VE OKAN BURUK KATILACAK

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer operasyonlarında aktif rol alan Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un yer alacağı belirtildi.

Okan Buruk'un kadro planlamasıyla ilgili taleplerini yönetime iletmesi, yönetimin de bu doğrultuda öncelikli transfer başlıklarını netleştirmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
