Galatasaray'da kritik transfer zirvesi

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması için kritik hafta başlıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte transfer komitesinin hafta başında yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Toplantının ardından yönetimin transfer çalışmalarında hızlanması ve listede yer alan isimlerle ilgili daha somut hamleler yapması bekleniyor.
MASADA TRANSFER PLANI VAR
Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler için çalışmalar sürerken, yönetim de maliyet ve oyuncu profilleri üzerinden değerlendirmelerini sürdürüyor.
Hafta başında yapılacak toplantı, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.
ÖZBEK, KAVUKCU VE OKAN BURUK KATILACAK
Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer operasyonlarında aktif rol alan Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un yer alacağı belirtildi.
Okan Buruk'un kadro planlamasıyla ilgili taleplerini yönetime iletmesi, yönetimin de bu doğrultuda öncelikli transfer başlıklarını netleştirmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte transfer komitesinin hafta başında yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Toplantının ardından yönetimin transfer çalışmalarında hızlanması ve listede yer alan isimlerle ilgili daha somut hamleler yapması bekleniyor.
MASADA TRANSFER PLANI VAR
Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler için çalışmalar sürerken, yönetim de maliyet ve oyuncu profilleri üzerinden değerlendirmelerini sürdürüyor.
Hafta başında yapılacak toplantı, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.
ÖZBEK, KAVUKCU VE OKAN BURUK KATILACAK
Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer operasyonlarında aktif rol alan Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un yer alacağı belirtildi.
Okan Buruk'un kadro planlamasıyla ilgili taleplerini yönetime iletmesi, yönetimin de bu doğrultuda öncelikli transfer başlıklarını netleştirmesi bekleniyor.