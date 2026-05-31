Galatasaray'a Ugarte için yüksek talep!

Manchester United, beklentileri karşılayamayan Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte ile yollarını ayırmaya hazır...
Ancak İngiliz devi, 2024 yılında Paris Saint-Germain'den yaklaşık 50 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 28 milyon euro olarak belirledi.
Premier League'in temposuna ayak uydurmakta zorlanan ve teknik direktör Michael Carrick'in planları arasında yer almayan Uruguaylı orta saha için ciddi bir mali zararı göz alan kulüp, oyuncuyu satmaya kararlı.
Yıldız isimle ilgilenen kulüpler arasında ise Galatasaray başı çekiyor.
Ancak İngiliz devi, 2024 yılında Paris Saint-Germain'den yaklaşık 50 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 28 milyon euro olarak belirledi.
Premier League'in temposuna ayak uydurmakta zorlanan ve teknik direktör Michael Carrick'in planları arasında yer almayan Uruguaylı orta saha için ciddi bir mali zararı göz alan kulüp, oyuncuyu satmaya kararlı.
Yıldız isimle ilgilenen kulüpler arasında ise Galatasaray başı çekiyor.