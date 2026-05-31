 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'tan Oliver Glasner iddialarına yalanlama

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Oliver Glasner ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, yeni teknik direktör arayışının kulüp yönetimi ve Futbol Direktörü Önder Özen tarafından sürdürüldüğünü duyurdu.

calendar 31 Mayıs 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Oliver Glasner iddialarına yalanlama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Beşiktaş, son günlerde teknik direktörlük görevi için Avusturyalı çalıştırıcı Oliver Glasner ile görüşüldüğü ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanırken, kamuoyunun bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmaların Kulüp Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, resmi duyurunun kulübün iletişim kanalları aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş JK'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.