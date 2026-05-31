Galatasaray'da '2. adam'lık için 2 aday

Galatasaray yönetiminde yeni dönemin görev dağılımı merakla beklenirken, başkan yardımcılığı koltuğu için iki isim öne çıktı.





Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, bu kritik görev için nasıl bir tercih yapacağı yönetim içinde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.





KAVUKCU VE ARTUKOĞLU ÖN PLANDA





Başkan yardımcılığı için öne çıkan isimlerin Sedat Artukoğlu ve Abdullah Kavukcu olduğu öğrenildi.





Geçtiğimiz dönemde Galatasaray Sportif A.Ş.'de görev alan ve transfer süreçlerinde aktif rol oynayan Abdullah Kavukcu'nun, özellikle futbol operasyonlarındaki etkisiyle güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.





Diğer yandan yönetimin tecrübeli isimlerinden Sedat Artukoğlu da camia içinde ağırlığı bulunan bir yönetici olarak bu görev için ciddi şekilde değerlendiriliyor.





KARARI DURSUN ÖZBEK VERECEK





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yeni yapılanmada sportif akıl ile yönetim tecrübesi arasında nasıl bir denge kuracağı merak ediliyor.





Sarı-kırmızılı kulüpte kısa süre içinde görev dağılımının netleşmesi beklenirken, başkan yardımcılığı tercihi yönetimin yeni dönem yol haritası açısından da önemli bir işaret olarak görülüyor.



