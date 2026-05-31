 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray'da '2. adam'lık için 2 aday

Galatasaray'da başkan yardımcılığı konusunda iki kişi ön plana çıkmış durumda...

calendar 31 Mayıs 2026 12:41
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da '2. adam'lık için 2 aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Galatasaray yönetiminde yeni dönemin görev dağılımı merakla beklenirken, başkan yardımcılığı koltuğu için iki isim öne çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, bu kritik görev için nasıl bir tercih yapacağı yönetim içinde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

KAVUKCU VE ARTUKOĞLU ÖN PLANDA

Başkan yardımcılığı için öne çıkan isimlerin Sedat Artukoğlu ve Abdullah Kavukcu olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemde Galatasaray Sportif A.Ş.'de görev alan ve transfer süreçlerinde aktif rol oynayan Abdullah Kavukcu'nun, özellikle futbol operasyonlarındaki etkisiyle güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan yönetimin tecrübeli isimlerinden Sedat Artukoğlu da camia içinde ağırlığı bulunan bir yönetici olarak bu görev için ciddi şekilde değerlendiriliyor.

KARARI DURSUN ÖZBEK VERECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yeni yapılanmada sportif akıl ile yönetim tecrübesi arasında nasıl bir denge kuracağı merak ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte kısa süre içinde görev dağılımının netleşmesi beklenirken, başkan yardımcılığı tercihi yönetimin yeni dönem yol haritası açısından da önemli bir işaret olarak görülüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.