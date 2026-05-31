Francisco Conceiçao: "Dünyanın en iyilerinden biriyim"

Juventus forması giyen Francisco Conceiçao, kendi pozisyonunda dünyadaki en iyi oyunculardan biri olduğunu dile getirdi.

calendar 31 Mayıs 2026 19:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Juventus forması giyen Francisco Conceiçao, La Gazzetta dello Sport'a kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, kariyerinde teknik direktör olan babası Sergio Conceiçao'nun büyük payı olduğunu ve pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

23 yaşındaki Conceiçao, "Babam bana tutkuyla oynamamı, futboldan keyif almamı ve yeteneklerim sayesinde başarıya ulaşmak için çabalamamı söyler. Savunmayı ve top kapmayı seviyorum çünkü çocukken babam bana bir top kapmanın bir asist kadar önemli olabileceğini öğretmişti. Bu bana dribbling ya da gol atmak kadar keyif veriyor." dedi.

Sözlerine devam eden Conceiçao, "Babamban çok şey öğrendim çünkü o harika bir teknik direktör. Bana hangi alanlarda çalışmam gerektiğini gösterdi ve bugün burada olmam, onun bana gelişmemde yardımcı olması sayesinde oldu." diye konuştu.

Francisco Conceiçao, "Bu kolay olmadı çünkü 18 yaşındayken insanların, "Sadece baban teknik direktör olduğu için oynuyorsun." demesi acı vericiydi. Bu beni zihinsel olarak güçlendirdi ve çabuk olgunlaşmamı sağladı. Herkes benim Sergio Conceiçao'nun oğlu olduğumu biliyordu ama herkes aynı zamanda sadece onun oğlu olduğum için değil, kendi yeteneklerim sayesinde oyndığımı da görebiliyordu. İlk andan itibaren A takımda (Porto) gerçekten iyiydim." diye konuştu.

Portekizli futbolcu, son olarak, "Hiçbir şeyden korkmuyorum, kendimi kanıtlamaya çalışıyorum ve pozisyonumda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğuma inanıyorum. Son vuruşlarımı geliştirmem gerektiğini biliyorum. ama en önemli şey sakin kalmak ve bunun üzerinde çalışıyorum. Çok gol atmak için gerekenlere sahip olduğuma inanıyorum" sözlerini sarf etti.

Juventus'ta geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Francisco Conceiçao, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

