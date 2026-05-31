Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Türkiye şampiyonu

calendar 31 Mayıs 2026 20:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
UEFA U19 Gençlik Gelişim Ligi play-off final maçı Bursa'da oynandı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenen Göztepe, Türkiye şampiyonu oldu.

UEFA U-19 Gelişim Ligi'nde Türkiye finali Bursa'da oynandı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan maça hızlı başlayan Göztepe Yusuf Ali'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole Trabzonspor Taha Emre İnci ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Göztepe oyunda üstün olan taraftı. 54'üncü dakikada Fran Pah Gouhon takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 74'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Göztepe'den Fran Pah Gouhon farkı ikiye çıkardı.

Maçın 85'inci dakikasında Göztepe'de iki gol atan Gouhan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Maç sonunda Göztepe takımına plaket takdim edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
