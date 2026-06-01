01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Como'dan Nico Paz'ın geleceği için yanıt

Como Sportif Direktörü Carlalberto Ludi, Real Madrid'in geri alım hakkı bulunan Nico Paz'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 01 Haziran 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'dan Nico Paz'ın geleceği için yanıt
Como forması giyen ve sözleşmesinde Real Madrid'in geri alım maddesi bulunan Nico Paz'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Carlalberto Ludi, Paz'ın geleceğine dair konuştu. Ludi, Paz'ı bir sezon daha takımda tutmak istediklerini ve Real Madrid ile görüşeceklerini söyledi.

COMO'DAN AÇIKLAMA

Carlalberto Ludi, "Nico Paz konusunda biraz zorlanıyoruz çünkü bu sadece bizim elimizde değil. Real Madrid'in kararını kontrol edemeyiz. Real Madrid ile görüşeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız sezonda Nico Paz'ın Como formasını giymeye devam etmesi, onun daha da gelişmesini sağlayabilir. Umarız bu, onu bir sezon daha takımda tutmak için yeterli olur. Ayrıca Nico Paz burada çok mutlu ve belki de bu bizim lehimize olur." dedi.

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas da geçtiğimiz günlerde, "Nico Paz, Inter'e ya da başka bir kulübe gitmeyecek. Gelecek yıl ya Real Madrid'e dönecek ya da Como'da oynayacak." demişti.

"MOURINHO İSTİYOR" HABERİ

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun gelmesi bekleniyor.

Di Marzio, Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte geri alım hakkı bulunan 21 yaşındaki Nico Paz'ı kadrosunda görmek istediğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Como'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan genç futbolcu, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
