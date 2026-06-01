Como'dan Nico Paz'ın geleceği için yanıt

Como forması giyen ve sözleşmesinde Real Madrid'in geri alım maddesi bulunan Nico Paz'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.



İtalyan ekibinin sportif direktörü Carlalberto Ludi, Paz'ın geleceğine dair konuştu. Ludi, Paz'ı bir sezon daha takımda tutmak istediklerini ve Real Madrid ile görüşeceklerini söyledi.



COMO'DAN AÇIKLAMA



Carlalberto Ludi, "Nico Paz konusunda biraz zorlanıyoruz çünkü bu sadece bizim elimizde değil. Real Madrid'in kararını kontrol edemeyiz. Real Madrid ile görüşeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız sezonda Nico Paz'ın Como formasını giymeye devam etmesi, onun daha da gelişmesini sağlayabilir. Umarız bu, onu bir sezon daha takımda tutmak için yeterli olur. Ayrıca Nico Paz burada çok mutlu ve belki de bu bizim lehimize olur." dedi.



Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas da geçtiğimiz günlerde, "Nico Paz, Inter'e ya da başka bir kulübe gitmeyecek. Gelecek yıl ya Real Madrid'e dönecek ya da Como'da oynayacak." demişti.



"MOURINHO İSTİYOR" HABERİ



Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun gelmesi bekleniyor.



Di Marzio, Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte geri alım hakkı bulunan 21 yaşındaki Nico Paz'ı kadrosunda görmek istediğini duyurmuştu.



SEZON PERFORMANSI



Como'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan genç futbolcu, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.



