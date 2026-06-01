Galatasaray'da transfer planı: 5 takviye

Galatasaray'da bu hafta iki senelik yeni sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonun planlamasını hazırladı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da resmi olarak transfer çalışmalarına start verildi.
MİNİMUM 5 TAKVİYE
Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda takıma minimum 5 takviye yapılması bekleniyor.
OKAN BURUK'TAN TALEP
Teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, mutlaka destek verilmesi gereken bölgeleri belirleyip talepte bulundu.
İLK OLARAK ORTA SAHA
Bu sezon ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasına karar verildi. Lucas Torreira'nın yanına doğrudan ilk 11'de forma giyecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk, duruma göre 10 numara ya da bir orta saha daha istedi.
SAVUNMA, KANAT
Savunmada da Abdülkerim Bardakcı'ya iyi bir alternatif arayan sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın ayrılığını da bir kanatla dolduracak.
ICARDI AYRILIRSA...
Eğer Icardi ayrılırsa bir de yedek forvet takıma dahil edilecek.
Takımdan ayrılacak oyunculara göre transfer sayısında artış yaşanabileceği öğrenildi.
