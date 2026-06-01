 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray'da transfer planı: 5 takviye

Galatasaray'da transfer raporu ortaya çıktı. Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda takıma minimum 5 takviye yapılması bekleniyor.

calendar 01 Haziran 2026 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer planı: 5 takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Galatasaray'da bu hafta iki senelik yeni sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonun planlamasını hazırladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da resmi olarak transfer çalışmalarına start verildi.

MİNİMUM 5 TAKVİYE

Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda takıma minimum 5 takviye yapılması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN TALEP

Teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, mutlaka destek verilmesi gereken bölgeleri belirleyip talepte bulundu.

İLK OLARAK ORTA SAHA

Bu sezon ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasına karar verildi. Lucas Torreira'nın yanına doğrudan ilk 11'de forma giyecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk, duruma göre 10 numara ya da bir orta saha daha istedi.

SAVUNMA, KANAT

Savunmada da Abdülkerim Bardakcı'ya iyi bir alternatif arayan sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın ayrılığını da bir kanatla dolduracak.

ICARDI AYRILIRSA...

Eğer Icardi ayrılırsa bir de yedek forvet takıma dahil edilecek.

Takımdan ayrılacak oyunculara göre transfer sayısında artış yaşanabileceği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.