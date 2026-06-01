Eyüpspor transferde gaza bastı

Süper Lig'de kalan Eyüpspor, Radomiak Radom'da forma giyen Ibrahima Camara ve Larisa'dan Batubinsika ile görüşmelerini sürüyor.

calendar 01 Haziran 2026 09:13
Haber: Fotomaç
Trendyol Süper Lig'de kalmayı son haftada başaran Eyüpspor, Radomiak Radom'da oynayan 27 yaşındaki ön libero Ibrahima Camara ile görüşmelerini sürdürüyor.

Orta sahanın fizik gücü ve yüksek temposuyla öne çıkan Gineli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.

Savunma hattı için de harekete geçen eflatun-sarılılar, Larisa ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Batubinsika'yı bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
