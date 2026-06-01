Eyüpspor transferde gaza bastı

Trendyol Süper Lig'de kalmayı son haftada başaran Eyüpspor, Radomiak Radom'da oynayan 27 yaşındaki ön libero Ibrahima Camara ile görüşmelerini sürdürüyor.



Orta sahanın fizik gücü ve yüksek temposuyla öne çıkan Gineli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.



Savunma hattı için de harekete geçen eflatun-sarılılar, Larisa ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Batubinsika'yı bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor.



