Real Madrid, Rüdiger'i takımda tutuyor

Real Madrid, sözleşmesi biten Antonio Rüdiger ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Alman savunma oyuncusu için resmi duyuru başkanlık seçiminin ardından yapılacak.

calendar 31 Mayıs 2026 22:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, sözleşmesi biten Antonio Rüdiger'i takımda tutuyor.

Sky'da yer alan habere göre, İspanyol devi, sözleşmesi biten Rüdiger ile yeni sözleşme imzaladı. Alman savunma oyuncusu, Real Madrid ile 2027'ye kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Antonio Rüdiger için resmi duyuru Real Madrid'deki başkanlık seçiminin ardından yapılacak.

2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki Rüdiger, İspanyol devinde 182 maçta sahaya çıktı. Alman savunma oyuncusu, bu maçlarda 8 gol ve 4 asist ile skor katkısı da sağladı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
