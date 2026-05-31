Real Madrid, Rüdiger'i takımda tutuyor

Real Madrid, sözleşmesi biten Antonio Rüdiger'i takımda tutuyor.



Sky'da yer alan habere göre, İspanyol devi, sözleşmesi biten Rüdiger ile yeni sözleşme imzaladı. Alman savunma oyuncusu, Real Madrid ile 2027'ye kadar sürecek sözleşme imzaladı.



Antonio Rüdiger için resmi duyuru Real Madrid'deki başkanlık seçiminin ardından yapılacak.



2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki Rüdiger, İspanyol devinde 182 maçta sahaya çıktı. Alman savunma oyuncusu, bu maçlarda 8 gol ve 4 asist ile skor katkısı da sağladı.



