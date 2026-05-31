Sir Alex Ferguson'dan Arsenal'i kızdıracak mesaj!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Arsenal'i kızdıracak bir hamlede bulundu.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Ferguson, Devler Ligi finalinin ardından PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi'ye mesaj attı ve tebrik etti.



Ferguson'un mesajında, Arsenal için, "Sıkıcı bir takım." ifadesi dikkat çekti.



Sir Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından, PSG başkanına mesajında "Nasser, tebrikler. Senin için zor bir geceydi ama savunma yapmaktan başka hiçbir şey yapmayan sıkıcı bir takıma karşı oynadınız. Tatilinin tadını çıkar, bunu hak ettin." ifadelerini yazdı.



PSG, normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Arsenal'i penaltılarda yenip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.



