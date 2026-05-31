 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Sir Alex Ferguson'dan Arsenal'i kızdıracak mesaj!

Sir Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından PSG Başkanı El-Khelaifi'ye mesaj attı ve tebrik etti.

calendar 31 Mayıs 2026 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sir Alex Ferguson'dan Arsenal'i kızdıracak mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Manchester United'ın efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Arsenal'i kızdıracak bir hamlede bulundu.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Ferguson, Devler Ligi finalinin ardından PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi'ye mesaj attı ve tebrik etti.

Ferguson'un mesajında, Arsenal için, "Sıkıcı bir takım." ifadesi dikkat çekti.

Sir Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından, PSG başkanına mesajında "Nasser, tebrikler. Senin için zor bir geceydi ama savunma yapmaktan başka hiçbir şey yapmayan sıkıcı bir takıma karşı oynadınız. Tatilinin tadını çıkar, bunu hak ettin." ifadelerini yazdı.

PSG, normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Arsenal'i penaltılarda yenip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.