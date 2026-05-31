Ibrahima Konate için dev transfer yarışı!

Liverpool ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Ibrahima Konate, Avrupa'da transfer piyasasını karıştırdı.
Avrupa'dan; Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea, Fransız savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad de Konate transferini gündemine aldı.
Liverpool'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 27 yaşındaki Konate, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.
