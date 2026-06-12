12 Haziran: Bugün Dünya Kupası maçı var mı?

Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Mücadeleleri kaçırmak istemeyen pek çok futbolsever, 'Bugün hangi maçlar var?' sorusunu gündeminden düşürmüyor.

Dünya Kupası maçları A Grubu ile başladı. İlk karşılaşma Meksika ile Güney Afrika arasında gerçekleşti. Bu mücadelede Meksika adına 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez gol attı. Böylece karşılaşma Meksika'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci maç Güney Kore ile Çekya arasında oynandı. Karşılaşmanın ilk golünü Çekya adına Ladislav Krejci attı. İkinci golü Güney Kore adına Hwang In-beom attı ve skoru eşitledi. Karşılaşmanın son golü Beşiktaş'ta forma giyen Hyeon-gyu Oh'tan geldi. Böylece Güney Kore, 2-1'lik üstünlük sağladı.

Şimdi pek çok futbol tutkunu Türkiye'nin maç tarihini sorgulamaya başladı. Bazıları da, 'Bugün hangi maçlar var?' aramasını gündemine aldı.

Peki, bugün hangi maçlar var, Türkiye'nin maçı var mı?

Bugün Türkiye'nin maçı bulunmuyor. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya ile yapacak. Karşılaşma 14 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar aşağıda yer alıyor.

Karşılaşma: Kanada-Bosna Hersek. Saat: 22.00.

DİĞER MAÇLAR

Karşılaşma: Isloch-Naftan. Saat: 17.00.

Karşılaşma: Belshina-BATE. Saat: 19.00.

Karşılaşma: ADEC-Latitude Zero. Saat: 21.30.

Karşılaşma: Sao Paulo AP-Lagoa. Saat: 21.30.

Karşılaşma: FUS Rabat-Maghreb Fez. Saat: 18.00.

Karşılaşma: Safi-Kawkab Marrakech. Saat: 18.00.

Karşılaşma: COD Meknes-Renaissance Zemamra. Saat: 20.00.

Karşılaşma: Difaa El Jadidi-Dcheira. Saat: 20.00.

Karşılaşma: JaPS-PK-35. Saat: 18.30.

Karşılaşma: KTP-Ekenas. Saat: 18.30.

Karşılaşma: Iberia 1999-Spaeri. Saat: 18.00.

Karşılaşma: Dinamo Batumi-Dila Gori. Saat: 20.00.

Karşılaşma: Derry City-Bohemians. Saat: 21.45.

Karşılaşma: Galway-Dundalk. Saat: 21.45.

Karşılaşma: St. Patricks-Drogheda. Saat: 21.45.

Karşılaşma: Waterford-Sligo Rovers. Saat: 21.45.

Karşılaşma: Shelbourne-Shamrock Rovers. Saat: 22.00.

Karşılaşma: Tukums 2000-BFC Daugavpils. Saat: 18.00.

Karşılaşma: FK Liepaja-Super Nova. Saat: 19.00.

Karşılaşma: FK Panevezys-Transinvest. Saat: 18.30.

Karşılaşma: Dziugas Telsiai-FA Siauliai. Saat: 19.00.

Karşılaşma: Zalgiris-Riteriai. Saat: 20.00.

Karşılaşma: Minas-AD Tarma. Saat: 21.00.

Karşılaşma: Tacna Heroica-Melgar. Saat: 23.30.

Karşılaşma: CSKA Pomir Dushanbe-Parvoz-Aeroport Khujand. Saat: 16.30.

Karşılaşma: PVF-CAND-Bac Ninh. Saat: 14.00.