Haber Tarihi: 09 Haziran 2026 15:59 -
Güncelleme Tarihi:
09 Haziran 2026 15:59
NATO zirvesinde sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanlığı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle başkentte kapsamlı tedbirler aldı. Bazı ilçelerde kamu personeline idari izin verilirken konser, mezuniyet töreni ve benzeri etkinliklerin düzenlenmemesi istendi
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkentte kapsamlı idari tedbirler alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan yazıda, bazı ilçelerde kamu personeline idari izin verilmesi ve etkinliklerin sınırlandırılması istendi.Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurumlarında çalışan personelin büyük bölümünün 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacağı belirtildi.Hürriyet'te yer alan bir haberde, zirvede görevli personel ile "kritik hizmet alanlarında" çalışanların uygulama dışında tutulacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi alanlarda görev yapan personel için izin uygulamasının kapsamını Ankara Valiliği belirleyecek.Öte yandan Ankara genelinde aynı hafta sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi etkinliklerin planlanmaması istendi. Kamu kurum ve kuruluşlarından da zirve sürecinde ihtiyaç duyulacak destek ve koordinasyonun eksiksiz sağlanması talep edildi.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla yayımlanan yazı, bakanlıklar, bağlı kamu kurumları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yüksek yargı organları dahil çok sayıda kuruma gönderildi.
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