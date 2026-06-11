Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Zeki Çelik

Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



2022 yılında transfer olduğu Roma'da geçen dört yılda takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Zeki Çelik'in İtalyan deviyle sözleşmesi sona ermişti.



3 YILLIK İMZA ATACAK



Türkiye'den ve Avrupa'dan takımların radarında olan 29 yaşındaki oyuncunun kaderi belli oluyor.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma ile Zeki Çelik yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yer alan Zeki Çelik'in üç yıllık yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.



ROMA'DA 151 MAÇ



Roma'nın formasını 151 maçta giyen tecrübeli sağ bek oyuncusu iki kez gol sevinci yaşarken 10 kez de asist yapmayı başardı.







