Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Zeki Çelik

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan milli futbolcu Zeki Çelik'in, Roma ile yeni sözleşme konusunda anlaşarak 3 yıllık kontrat imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 15:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Zeki Çelik
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Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2022 yılında transfer olduğu Roma'da geçen dört yılda takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Zeki Çelik'in İtalyan deviyle sözleşmesi sona ermişti.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Türkiye'den ve Avrupa'dan takımların radarında olan 29 yaşındaki oyuncunun kaderi belli oluyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma ile Zeki Çelik yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yer alan Zeki Çelik'in üç yıllık yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

ROMA'DA 151 MAÇ

Roma'nın formasını 151 maçta giyen tecrübeli sağ bek oyuncusu iki kez gol sevinci yaşarken 10 kez de asist yapmayı başardı.

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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