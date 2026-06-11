Beşiktaş'ta pota altına dev hamle! Badiane geri dönüyor

İtalya Serie A'da Schio formasıyla lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayarak başarılı bir sezonu geride bırakan Marième Badiane, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli uzun, gösterdiği performansla Avrupa'da dikkat çekerken, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etme ihtimaliyle gündeme geldi.



TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR



Türkiye ligine ve İstanbul'daki basketbol ortamına aşina olan Marieme Badiane, daha önce ülkemizde görev yapmıştı. 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen başarılı oyuncu, sarı-lacivertli ekiple birlikte mücadele ettiği dönemde Euroleague şampiyonluğu kadrosunda yer almıştı.



RESMİ İMZA BEKLENİYOR



Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve 31 yaşındaki Fransız basketbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 1.90 metre boyundaki deneyimli uzun oyuncunun, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak İstanbul ekibine katılması öngörülüyor.



İTALYA'DA ÜÇ KUPA KAZANDI



Marieme Badiane, geride bıraktığımız sezonda İtalya'da başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Schio takımıyla birlikte İtalya Serie A şampiyonluğunun yanı sıra İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanarak sezonu üç kupayla tamamladı.



