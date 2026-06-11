Beşiktaş'ta pota altına dev hamle! Badiane geri dönüyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İtalya'da Schio ile lig, kupa ve Süper Kupa zaferleri yaşayan ve Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu bulunan Marième Badiane'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta pota altına dev hamle! Badiane geri dönüyor
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İtalya Serie A'da Schio formasıyla lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayarak başarılı bir sezonu geride bırakan Marième Badiane, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli uzun, gösterdiği performansla Avrupa'da dikkat çekerken, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etme ihtimaliyle gündeme geldi. 

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR

Türkiye ligine ve İstanbul'daki basketbol ortamına aşina olan Marieme Badiane, daha önce ülkemizde görev yapmıştı. 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen başarılı oyuncu, sarı-lacivertli ekiple birlikte mücadele ettiği dönemde Euroleague şampiyonluğu kadrosunda yer almıştı.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve 31 yaşındaki Fransız basketbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 1.90 metre boyundaki deneyimli uzun oyuncunun, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak İstanbul ekibine katılması öngörülüyor.

İTALYA'DA ÜÇ KUPA KAZANDI

Marieme Badiane, geride bıraktığımız sezonda İtalya'da başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Schio takımıyla birlikte İtalya Serie A şampiyonluğunun yanı sıra İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanarak sezonu üç kupayla tamamladı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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