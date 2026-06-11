Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Aşırı sıcaklık ve nemin yanı sıra yıldırım riski de Dünya Kupası'nı tehdit ederken, ABD'deki güvenlik protokolleri nedeniyle maçların durdurulması ve uzun süreli gecikmeler turnuvanın akışını doğrudan etkileme riski taşıyor.

calendar 11 Haziran 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 12:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Saha zemininde biriken güneş ışınları ve stat yapılarının hava akışını engellemesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın resmi ölçümlerin çok üstüne çıkacağı hesaplanıyor. Yüksek sıcaklık ve nemin, futbolcuların koşu mesafelerini düşürüp yüksek tempolu oyunu zorlaştırarak maç ritmini doğrudan etkilemesi bekleniyor.



47 DERECEYE KADAR ULAŞMIŞTI

ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda Orlando'da oynanan Meksika-İrlanda maçında sıcaklık 47 dereceye kadar ulaşmış ve turnuva tarihinin en zorlu maçlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

ÜÇ STATTA SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANILACAK

Aşırı sıcaklara karşı bazı şehirlerde özel altyapı önlemleri devreye girecek. Turnuvada toplam 15 maça sahne olacak Dallas, Houston ve Atlanta'daki statlarda çatı ve soğutma sistemleri kullanılarak olumsuz hava şartlarının etkisi en aza indirilecek. En fazla maçın (9) oynanacağı Dallas'ta ortalama sıcaklığın 32,2 derece olacağı, yarı final gününde ise bu rakamın 34 dereceyi aşacağı öngörülüyor.

FIRTINA VE YILDIRIM RİSKİ MAÇLARI DURDURABİLİR

Turnuvayı bekleyen tek tehlike sıcak hava değil. Meteoroloji uzmanları, Miami ve Mexico City'de düzenli öğleden sonra fırtınalarının görülebileceği, Kansas City'de ise mevsimsel olarak şiddetli hava olayları yaşanabileceği konusunda uyarıyor. ABD'de uygulanan güvenlik protokolleri gereği, stat çevresinde belirli bir mesafe içinde yıldırım tespit edilmesi halinde maçların durdurulması şart koşuluyor.

YILDIRIM KAYNAKLI GECİKMELER OLABİLİR

Yeni bir yıldırım tespiti halinde bekleme süresi baştan başlıyor. Geçtiğimiz yıl oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Chelsea-Benfica maçı, yıldırım kaynaklı gecikmeler yüzünden 4 saatten fazla sürede ancak tamamlanabilmişti.

Sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulayacağını açıklayan FIFA, artan hava sıcaklıklarına karşı taraftarların statlara mühürlü su şişesi getirmesine izin verecek.

TARAFTARLAR SICAK HAVAYI AVANTAJ GÖRÜYOR

Zorlu hava şartları bazı futbolseverler tarafından lehe bir durum olarak yorumlanıyor. Kolombiya'yı destekleyen ve Toronto'da yaşayan Juan isimli taraftar, "Dünya Kupası'nda gerçekten iyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum. Dünya Kupası'nı kazanacağımızı sanmıyorum ama en azından yarı finallere kalabileceğimizi umuyorum. Ben Kolombiyalıyım, yani Güney Amerika'danım. Bu yüzden sıcak hava bizim için kendimizi evimizde gibi hissettiriyor. Daha soğuk havadan gelen diğer takımlara karşı bunun bizim için bir avantaj olacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Brezilya'yı destekleyen İrlanda'da yerleşik Henrique isimli taraftar ise beklentilerini şu sözlerle ifade etti: "Bence iyi iş çıkaracağız ama Dünya Kupası'nı kazanmamız konusunda çok yüksek beklentilerim yok. Çeyrek finallere falan kadar, belki de yarı finallere kadar ilerleyeceğiz. Ama zor, çünkü başka iyi ülkeler de var. Önümüzdeki hafta Miami'ye uçmayı planlıyoruz ve orası çok sıcak olacak. Biz İrlanda'da yaşıyoruz, dolayısıyla bu bizim için iyi çünkü İrlanda çok soğuk ve yağmurlu. Bu yüzden bunun avantajını kullanacağız. Havanın tadını çıkaracağız."

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İngiltere maçında yok artık dedirten görüntü!
İngiltere maçında yok artık dedirten görüntü!
Morata:
Morata: "Kadroda olmayı hak etmedim"
Ferdi Kadıoğlu:
Ferdi Kadıoğlu: "Montella bizi inandırdı"
Dünya Kupası
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
Okan Buruk:
Okan Buruk: "Bu takımın sınırı yok!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön