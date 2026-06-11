Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

47 DERECEYE KADAR ULAŞMIŞTI

ÜÇ STATTA SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANILACAK

FIRTINA VE YILDIRIM RİSKİ MAÇLARI DURDURABİLİR

YILDIRIM KAYNAKLI GECİKMELER OLABİLİR

TARAFTARLAR SICAK HAVAYI AVANTAJ GÖRÜYOR

Saha zemininde biriken güneş ışınları ve stat yapılarının hava akışını engellemesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın resmi ölçümlerin çok üstüne çıkacağı hesaplanıyor. Yüksek sıcaklık ve nemin, futbolcuların koşu mesafelerini düşürüp yüksek tempolu oyunu zorlaştırarak maç ritmini doğrudan etkilemesi bekleniyor.ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda Orlando'da oynanan Meksika-İrlanda maçında sıcaklık 47 dereceye kadar ulaşmış ve turnuva tarihinin en zorlu maçlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.Aşırı sıcaklara karşı bazı şehirlerde özel altyapı önlemleri devreye girecek. Turnuvada toplam 15 maça sahne olacak Dallas, Houston ve Atlanta'daki statlarda çatı ve soğutma sistemleri kullanılarak olumsuz hava şartlarının etkisi en aza indirilecek. En fazla maçın (9) oynanacağı Dallas'ta ortalama sıcaklığın 32,2 derece olacağı, yarı final gününde ise bu rakamın 34 dereceyi aşacağı öngörülüyor.Turnuvayı bekleyen tek tehlike sıcak hava değil. Meteoroloji uzmanları, Miami ve Mexico City'de düzenli öğleden sonra fırtınalarının görülebileceği, Kansas City'de ise mevsimsel olarak şiddetli hava olayları yaşanabileceği konusunda uyarıyor. ABD'de uygulanan güvenlik protokolleri gereği, stat çevresinde belirli bir mesafe içinde yıldırım tespit edilmesi halinde maçların durdurulması şart koşuluyor.Yeni bir yıldırım tespiti halinde bekleme süresi baştan başlıyor. Geçtiğimiz yıl oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Chelsea-Benfica maçı, yıldırım kaynaklı gecikmeler yüzünden 4 saatten fazla sürede ancak tamamlanabilmişti.Sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulayacağını açıklayan FIFA, artan hava sıcaklıklarına karşı taraftarların statlara mühürlü su şişesi getirmesine izin verecek.Zorlu hava şartları bazı futbolseverler tarafından lehe bir durum olarak yorumlanıyor. Kolombiya'yı destekleyen ve Toronto'da yaşayan Juan isimli taraftar, "Dünya Kupası'nda gerçekten iyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum. Dünya Kupası'nı kazanacağımızı sanmıyorum ama en azından yarı finallere kalabileceğimizi umuyorum. Ben Kolombiyalıyım, yani Güney Amerika'danım. Bu yüzden sıcak hava bizim için kendimizi evimizde gibi hissettiriyor. Daha soğuk havadan gelen diğer takımlara karşı bunun bizim için bir avantaj olacağını umuyorum." şeklinde konuştu.Brezilya'yı destekleyen İrlanda'da yerleşik Henrique isimli taraftar ise beklentilerini şu sözlerle ifade etti: "Bence iyi iş çıkaracağız ama Dünya Kupası'nı kazanmamız konusunda çok yüksek beklentilerim yok. Çeyrek finallere falan kadar, belki de yarı finallere kadar ilerleyeceğiz. Ama zor, çünkü başka iyi ülkeler de var. Önümüzdeki hafta Miami'ye uçmayı planlıyoruz ve orası çok sıcak olacak. Biz İrlanda'da yaşıyoruz, dolayısıyla bu bizim için iyi çünkü İrlanda çok soğuk ve yağmurlu. Bu yüzden bunun avantajını kullanacağız. Havanın tadını çıkaracağız."