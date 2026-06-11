Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

ABD Los Angeles'ta hazırlıklar tamamlandı

ABD'nin Los Angeles şehri, 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu için tüm hazırlıklarını bitirdi. Turnuvada 8 müsabakaya sahne olacak kent, A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki son sınavı olan ABD karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.

calendar 11 Haziran 2026 14:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
ABD Los Angeles'ta hazırlıklar tamamlandı
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Güney Kaliforniya'nın ticaret, finans ve kültür merkezi olan Los Angeles, 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçti. Yaklaşık 4 milyonluk şehir merkezi ve çevresiyle 12,8 milyonluk nüfusa sahip kentte, organizasyon kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdi.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ABD

Turnuvanın ana merkezlerinden SoFi Stadı, grup aşamaları, eleme turları ve çeyrek final olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya sahne olacak. Los Angeles ayağının açılışı, 13 Haziran'da Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'ndaki ABD ile Paraguay arasındaki maçla yapılacak. A Milli Futbol Takımı ise gruptaki son maçında 26 Haziran tarihinde ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL BÖLGELER

Organizasyon süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı ulaşım planlamaları yapan yerel yönetimler, Pasadena ve Downtown başta olmak üzere merkezi alanlarda 10 farklı taraftar bölgesi kuracak. Kente maçları takip etmeye gelecek futbolseverler için Santa Monica iskelesi ve plajı ile şehir manzarasının izlenebildiği Griffith Gözlemevi öne çıkan turistik noktalar arasında gösteriliyor.

SİNEMANIN MERKEZİ VE KÜLTÜREL DETAYLAR

Ziyaretçilerin uğrak noktası olması beklenen şehirde, sinema sektörünün kalbi konumundaki Hollywood, Disneyland ve Universal Stüdyoları dikkati çekiyor. Ayrıca kente seyahat edeceklere restoran ve hizmet sektöründe yüzde 15 ile 20 oranında bahşiş bırakmanın yaygın bir kültür olduğu hatırlatılıyor.

FUTBOLUN ŞEHİRDEKİ TEMSİLCİSİ

Los Angeles, aynı zamanda ABD'nin en bilinen futbol kulüplerinden Los Angeles Galaxy'e ev sahipliği yapıyor. Kulübün forması geçmiş yıllarda Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, David Beckham ve Robbie Keane gibi dünyaca ünlü yıldızlar tarafından terletilmişti.

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2026 Dünya Kupası heyecanı 2 maçla devam edecek
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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