ABD Los Angeles'ta hazırlıklar tamamlandı
ABD'nin Los Angeles şehri, 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu için tüm hazırlıklarını bitirdi. Turnuvada 8 müsabakaya sahne olacak kent, A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki son sınavı olan ABD karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ABD
Turnuvanın ana merkezlerinden SoFi Stadı, grup aşamaları, eleme turları ve çeyrek final olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya sahne olacak. Los Angeles ayağının açılışı, 13 Haziran'da Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'ndaki ABD ile Paraguay arasındaki maçla yapılacak. A Milli Futbol Takımı ise gruptaki son maçında 26 Haziran tarihinde ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.
TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL BÖLGELER
Organizasyon süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı ulaşım planlamaları yapan yerel yönetimler, Pasadena ve Downtown başta olmak üzere merkezi alanlarda 10 farklı taraftar bölgesi kuracak. Kente maçları takip etmeye gelecek futbolseverler için Santa Monica iskelesi ve plajı ile şehir manzarasının izlenebildiği Griffith Gözlemevi öne çıkan turistik noktalar arasında gösteriliyor.
SİNEMANIN MERKEZİ VE KÜLTÜREL DETAYLAR
Ziyaretçilerin uğrak noktası olması beklenen şehirde, sinema sektörünün kalbi konumundaki Hollywood, Disneyland ve Universal Stüdyoları dikkati çekiyor. Ayrıca kente seyahat edeceklere restoran ve hizmet sektöründe yüzde 15 ile 20 oranında bahşiş bırakmanın yaygın bir kültür olduğu hatırlatılıyor.
FUTBOLUN ŞEHİRDEKİ TEMSİLCİSİ
Los Angeles, aynı zamanda ABD'nin en bilinen futbol kulüplerinden Los Angeles Galaxy'e ev sahipliği yapıyor. Kulübün forması geçmiş yıllarda Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, David Beckham ve Robbie Keane gibi dünyaca ünlü yıldızlar tarafından terletilmişti.
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|Av.
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|Haiti
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|Fas
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|4
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|Ekvador
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|3
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|Fildişi Sahili
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|A
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|2
|Hollanda
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|0
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|3
|İsveç
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|Tunus
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|Takımlar
|O
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|1
|Belçika
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|Mısır
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|3
|İran
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|4
|Yeni Zelanda
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|1
|Cape Verde
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|2
|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|Uruguay
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|1
|Fransa
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|Irak
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|Norveç
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|4
|Senegal
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|Takımlar
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|G
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|A
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|Av.
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|1
|Cezayir
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|2
|Arjantin
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|3
|Avusturya
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|4
|Ürdün
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|0
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|P
|1
|Kolombiya
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|0
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|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
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|0
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|0
|0
|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
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|0
|0
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|4
|Panama
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|0
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