İngiltere maçında yok artık dedirten görüntü!

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki İngiltere-Kosta Rika maçına, oynanan futboldan çok saha kenarına yerleştirilen masalarda yemek yiyen taraftarlar damga vurdu.



ABD'nin Orlando şehrindeki Inter & Co Stadı'nda oynanan İngiltere-Kosta Rika karşılaşması sırasında saha kenarında bulunan masalarda oturan taraftarlar, futbolseverlerin dikkatini çekti.



MASALARDA PİKNİK YAPTILAR



Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına yerleştirilen masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.



Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.



