İngiltere maçında yok artık dedirten görüntü!
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan İngiltere-Kosta Rika maçında futbolun önüne saha kenarındaki VIP masalar geçti. Korner direğinin hemen yanına kurulan masalarda yemek yiyerek karşılaşmayı takip eden taraftarlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
ABD'nin Orlando şehrindeki Inter & Co Stadı'nda oynanan İngiltere-Kosta Rika karşılaşması sırasında saha kenarında bulunan masalarda oturan taraftarlar, futbolseverlerin dikkatini çekti.
MASALARDA PİKNİK YAPTILAR
Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına yerleştirilen masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.
Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.
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|Kolombiya
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
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|4
|Özbekistan
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|Hırvatistan
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|2
|İngiltere
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|3
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