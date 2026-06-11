Vincenzo Italiano'nun kaleci talebi: Elia Caprile

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Cagliari'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Elia Caprile'yi takımda görmek istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:51
Fotoğraf: Imago
Vincenzo Italiano'nun kaleci talebi: Elia Caprile
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun yönetime Cagliari'de forma giyen kaleci Elia Caprile'nin ismini verdiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, 24 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

48 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen sezon Bologna'yı çalıştırırken Caprile'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Kara Kartal'ın 24 yaşındaki kalecinin güncel maliyeti ve İtalyan kulübünün bonservis beklentisini araştırdığı aktarıldı.



40 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy'un geçen sezon takım arkadaşı olan İtalyan file bekçisinin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

40 resmi maçta Cagliari forması giyen Elia Caprile kalesinde 55 gol görürken, 8 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.