Vincenzo Italiano'nun kaleci talebi: Elia Caprile

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun yönetime Cagliari'de forma giyen kaleci Elia Caprile'nin ismini verdiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, 24 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.
48 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen sezon Bologna'yı çalıştırırken Caprile'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Kara Kartal'ın 24 yaşındaki kalecinin güncel maliyeti ve İtalyan kulübünün bonservis beklentisini araştırdığı aktarıldı.
40 MAÇTA KALEYİ KORUDU
Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy'un geçen sezon takım arkadaşı olan İtalyan file bekçisinin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
40 resmi maçta Cagliari forması giyen Elia Caprile kalesinde 55 gol görürken, 8 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, 24 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.
48 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen sezon Bologna'yı çalıştırırken Caprile'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Kara Kartal'ın 24 yaşındaki kalecinin güncel maliyeti ve İtalyan kulübünün bonservis beklentisini araştırdığı aktarıldı.
40 MAÇTA KALEYİ KORUDU
Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy'un geçen sezon takım arkadaşı olan İtalyan file bekçisinin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
40 resmi maçta Cagliari forması giyen Elia Caprile kalesinde 55 gol görürken, 8 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi.