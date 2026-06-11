Galatasaray'da yerli adayı: İbrahim Kaya

Yerli transferine önem veren ve 10+4 kuralını göz önünde bulunduran Galatasaray, Alanyaspor'dan İbrahim Kaya'yı listesine ekledi.
25 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi.
HEDEF: YERLİ ROTASYONUNU GÜÇLENDİRMEK
10+4 kuralı nedeniyle teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.
GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ
İbrahim Kaya için daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş da gündeme gelmişti. Alanyaspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan İbrahim Kaya, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
25 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi.
HEDEF: YERLİ ROTASYONUNU GÜÇLENDİRMEK
10+4 kuralı nedeniyle teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.
GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ
İbrahim Kaya için daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş da gündeme gelmişti. Alanyaspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan İbrahim Kaya, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.