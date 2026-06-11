Galatasaray'da yerli adayı: İbrahim Kaya

Galatasaray, Alanyaspor'dan kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı yerli transferi için listesine dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 09:15
Haber: Sabah
Galatasaray'da yerli adayı: İbrahim Kaya
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Yerli transferine önem veren ve 10+4 kuralını göz önünde bulunduran Galatasaray, Alanyaspor'dan İbrahim Kaya'yı listesine ekledi.



25 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi.

HEDEF: YERLİ ROTASYONUNU GÜÇLENDİRMEK

10+4 kuralı nedeniyle teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

İbrahim Kaya için daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş da gündeme gelmişti. Alanyaspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan İbrahim Kaya, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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