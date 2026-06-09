Jose Mourinho, Borussia Dortmund'dan istedi!

Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck'i gündemine aldı.



İspanyol devinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 2026-2027 sezonu kadro planlamasında Alman stoperi takımında görmek istiyor.



RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI



Real Madrid'in, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.



Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Schlotterbeck'in, turnuvadaki performansıyla Madrid yönetimini tamamen ikna etmesinin beklendiği aktarıldı.



REAL MADRID'E GİTMEK İSTİYOR



Alman gazetesi Bild'in haberine göre Schlotterbeck, yakın çevresine Santiago Bernabeu'da forma giymeyi çok istediğini söyledi.



Borussia Dortmund'un sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2031 yılına kadar uzattığı yıldız futbolcunun kontratında dikkat çeken bir madde bulunduğu belirtildi.



ÖZEL SERBEST KALMA MADDESİ



Haberde, Schlotterbeck'in sözleşmesine 50 ila 60 milyon euro arasında değişen bir serbest kalma maddesi koydurduğu ifade edildi.



Söz konusu maddenin yalnızca Real Madrid, Barcelona ve Liverpool için geçerli olduğu kaydedildi.



Real Madrid'in belirlenen bonservis bedelini cazip bulduğu ve transfer için önümüzdeki günlerde somut adımlar atabileceği aktarıldı.



Öte yandan serbest kalma maddesinin kullanım süresinin Dünya Kupası finalinin oynanacağı 19 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.



MOURINHO'DAN ONAY



Çarşamba günü düzenlenecek törenle resmen göreve başlaması beklenen Jose Mourinho'nun, savunma hattını güçlendirmeyi öncelikleri arasına aldığı ifade edildi.



Portekizli teknik adamın, Schlotterbeck'in kendi oyun sisteminde üst düzey performans gösterebileceğine inandığı öne sürüldü.



SAVUNMADA YENİ PLANLAMA



Real Madrid'de David Alaba'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılması beklenirken, Raul Asencio'nun da ayrılık ihtimali bulunan isimler arasında yer aldığı kaydedildi.



Ayrıca Eder Militao'nun yaşadığı sakatlık problemlerinin savunma rotasyonunda soru işaretleri oluşturduğu belirtildi.



Liverpool'dan Ibrahima Konate transferini tamamlayan Real Madrid'in, buna rağmen bir üst düzey stoper daha kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.



Haberde, Schlotterbeck cephesinin de Madrid'e taşınma ve savunmanın yeni liderlerinden biri olma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.



