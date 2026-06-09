Glasner, Milan ile anlaşmaya vardı!

İtalyan spor basınına yansıyan haberlere göre AC Milan, teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki Oliver Glasner ile anlaşma sağladı. Avusturyalı çalıştırıcının Milan'ı tercih etmesiyle birlikte Hollanda temsilcisi Feyenoord'un teknik direktör arayışları başka isimlere yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 15:14 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Glasner, Milan ile anlaşmaya vardı!
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İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner'in yeni adresi belli oldu.



GLASNER MİLAN YOLUNDA

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilememesinin ardından Massimiliano Allegri'nin görevine son veren İtalyan devi, yeni teknik direktörünü buldu. Glasner'in Milan ile yüksek ücretli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FEYENOORD ROTAYI DİĞER ADAYLARA ÇEVİRDİ

Pazartesi günü itibarıyla Hollanda ekibi Feyenoord'un ilgisini şimdilik rafa kaldıran Glasner'in, tercihini Milan'dan yana kullandığı kesinleşti. Robin van Persie'nin olası halefi olarak düşünülen Avusturyalı çalıştırıcının ikna edilememesi üzerine, Feyenoord cephesinde planlar değişti.

Yeni sezon hazırlıklarının birkaç hafta içinde başlayacak olması sebebiyle bu konuyu bir an önce netliğe kavuşturmak isteyen teknik direktör Devy Rigaux'nun diğer adaylara yönelmek zorunda kaldığı ifade edildi.



İNGİLTERE'DE KUPALARA AMBARGO KOYDU

Kısa süre önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan ayrılma kararı alan Oliver Glasner, burada oldukça başarılı bir grafik çizdi. Deneyimli teknik adam, kulübüne FA Cup ve Community Shield'ı kazandırırken, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

RANGNİCK DETAYI

Öte yandan, kaynak haberin detaylarında Milan'ın yeni teknik direktörlük süreciyle ilgili çelişkili bir ifade de yer aldı. Haberin ana gövdesinde Glasner'in Milan ile anlaşacağı aktarılırken, başka bir bölümde son formalitelerin tamamlanmasıyla birlikte Ralf Rangnick'in Milano kulübünün yeni teknik direktörü olarak atanmasının kesinleşmesinin beklendiği de vurgulandı.

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